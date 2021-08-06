Сегодня, 7 августа, состоится матч третьего тура чемпионата России по футболу-2021/22 «Зенит» — «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Газпром-Арена» и станет для чемпионов России первой домашней в сезоне. Судить её доверено бригаде арбитров во главе с Алексеем Амелиным.

«Зенит» в новом сезоне завоевал Суперкубок России (3:0 с «Локомотивом»), а в первых двух турах Премьер-лиги победил на выезде «Химки» (3:1) и «Ростов» (4:2). «Краснодар» в двух турах РПЛ сперва разгромил в гостях «Урал» (3:0), а затем уступил дома «Химкам» (0:1).

Кубанцы не смогут рассчитывать в матче на травмированного Вандерсона Масиэла. У «Зенита» повреждения получили Магомед Оздоев и Ярослав Ракицкий. Кроме того, в игре не примет участия Малком, который сегодня примет участие в финальном матче Олимпиады-2020 в Токио в составе сборной Бразилии против Испании.