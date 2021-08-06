Российская пятиборка Ульяна Баташова прокомментировала своё выступление на Олимпиаде-2020. Спортсменка после трёх видов занимала первое место, но провалила лазер-ран (забег с огневыми рубежами) и стал лишь девятой.

«Сильное разочарование, конечно, хотелось быть в призах, — цитирует «РИА Новости» Баташову. — Конечно, это не совсем мой бег, обычно он сильнее. Но никакой связи нет ни с акклиматизацией, ни с коронавирусом, ни с чем-либо еще. Год выдался тяжелый, самочувствие в начале года еще было нормальное, а потом как на качелях. Мозоль натерла, забинтовала, на фехтовании еще».

Золото завоевала британка Кейт Френч, установившая олимпийский рекорд (1385). Серебро взяла Лаура Асадаускайте (Литва, 1370 очков), бронзу — Саролта Ковач (Венгрия, 1368 очков).

Ещё одна представительница России Гульназ Губайдуллина стала 32-й (1053 очка) из 36 участниц.