Итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщил новости о ходе переговоров французского клуба «Пари Сен-Жермен» и аргентинца Лионеля Месси.

Информацию Романо опубликовал в своем аккаунте в «Твиттере». По данным журналиста, с четверга, 5 августа, «ПСЖ» ведет переговоры с представителями аргентинского форварда. Романо сообщает, что «парижане» добились прогресса в прямых переговорах о подписании Лионеля, и сейчас стороны ищут компромисс по конкретным условиям контракта.

Напомним, вчера, 5 августа, стало известно, что из-за правил Ла Лиги относительно потолка зарплат «Барселона» не может подписать новый контракт с Лионелем Месси даже при условии снижения его зарплаты. Футболист собирался остаться в «Барселоне» и не вел переговоров с другими клубами.