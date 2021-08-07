Сегодня, 7 августа, СКА сыграет против «Трактора» в матче товарищеского турнира Parimatch Sochi Hockey Open. Игра пройдёт на сочинской арене «Шайба» и стартует в 13:00 по московскому времени.

В стартовой игре 4 августа СКА всухую победил хозяев турнира «Сочи» со счётом 3:0. Во второй встрече 5 августа армейцы уступили в серии буллитов «Автомобилисту» (3:4 Б).

8 августа СКА завершит турнир встречей с «Авангардом».

Все матчи на сочинской арене «Шайба» проходят без зрителей. В турнире также принимает участие олимпийская сборная России, в составе которой играют 8 игроков СКА.

Новый сезон КХЛ СКА откроет 2 сентября выездным матчем с «Северсталью».