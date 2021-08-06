Президент испанской футбольной «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил о том, что клуб понесёт рекордные убытки по итогам сезона-2020/21.

Слова Лапорты цитирует портал Diario Sport.

«Мы ожидали, что убыток составит около 200 млн евро, но на самом деле мы идём к рекордным убыткам в размере 487 миллионов евро», — заявил Лапорта на пресс-конференции. Президент клуба также отметил, что «Барселоне» следует еще усерднее работать со спонсорами, привлекать в команду новых, объяснять, что такое «Барса» и какие невероятно талантливые игроки в ней играют.

«В будущем появятся и другие футболисты, которые сделают так, что спонсоры захотят быть с «Барсой», – сказал функционер.

Ранее стало известно, что из-за финансовых проблем и правил Ла Лиги «Барселона» не сможет подписать новый контракт с Лионелем Месси.