Сегодня, 7 августа, состоится финал соревнований по прыжкам в высоту среди женщин. Россию в этой дисциплине представит трёхкратная чемпионка мира Мария Ласицкене.

В квалификации Ласицкене вошла в восьмёрку сильнейших в своей подгруппе, взяв планку на высоте 1,95. При этом данная высота покорилась ей только с третьей попытки.

Из-за санкций World Athletics Россия смогла привезти на Олимпиаду только десять легкоатлетов, из которых девять уже завершили выступления. Медаль смогла взять только Анжелика Сидорова в прыжках с шестом (серебро). Ласицкене станет последней легкоатлеткой России, которая выступит в Токио.

Ласицкене выиграла три чемпионата мира подряд — в 2015, 2017 и 2019 году, а также взяла золото ЧМ в помещении в 2014 и 2018 году, победила на чемпионате Европы-2018 и чемпионатах Европы в помещении в 2015 и 2019 году.

В период с 1 июля 2016 по 13 июля 2018 года Ласицкене выиграла 45 турниров подряд, что является вторым результатом в истории после рекорда румынки Йоланды Балаш (150 турниров подряд в период с 1956 по 1967 год).

Личный рекорд Ласицкене — 206 см — прыгунья установила в 2017 и 2019 году.