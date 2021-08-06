Российская гимнастка, олимпийская чемпионка 2016 года Маргарита Мамун оценила выступления представительниц России на Олимпиаде в Токио — Дины и Арины Авериных.

Слова Мамун цитирует агентство ТАСС. Как считает гимнастка, в квалификации российские спортсменки выступили отлично и выглядели сильнее всех.

«Я очень рада за них, они выходили со спокойствием, внутренней уверенностью, и это самое важное, потому что нервы — один из главных факторов, который может помешать идеальному выступлению», — сказала Мамун.

Напомним, Дина Аверина выиграла квалификацию в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио. Арина Аверина стала второй. Медали в этом виде программы будут разыгрываться завтра, 7 августа, начало назначено на 9:20 по московскому времени.