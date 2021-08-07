На летних Олимпийских играх в Токио подходит к концу футбольный турнир. Сегодня, 7 августа, в 14:30 по московскому времени состоится финальный матч между сборными Бразилии и Испании. Команды встретятся на стадионе «Ниссан» в Иокогаме.

Напомним, в полуфинале сборная Бразилии одолела Мексику в серии послематчевых пенальти. В составе бразильской команды выступает полузащитник «Зенита» Малком. Он принял участие во всех матчах турнира, но ни разу не вышел в стартовом составе.

Испанцы в полуфинальном матче оказались сильнее сборной Японии, игра завершилась со счетом 1:0 в дополнительное время.

Напомним, матч за бронзовые медали состоялся вчера, мексиканцы одолели японцев со счетом 3:1.