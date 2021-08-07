На Олимпийских играх в Токио будет разыгран второй комплект медалей в синхронном плавании. Сегодня, 7 августа, состоится произвольная программа в командном турнире.

Соревнования будут проходить в бассейне «Токио Акватикс Центра» и начнутся в 13:30 по московскому времени.

Напомним, техническая программа состоялась днем ранее, сборная России вышла на первое место с результатом 97,2979 балла. В составе команды выступают Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко, Александра Пацкевич, Алла Шишкина, Мария Шурочкина, Влада Чигирёва, Марина Голядкина и Полина Комар.

На втором месте идет сборная Китая, набравшая 96,2310 балла, на третьем — команда Украины (94,2685 балла).