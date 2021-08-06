Московское «Динамо» в оригинальной форме объявило о переходе полузащитника Дениса Макарова. 23-летний хавбек перешел в столичный клуб из «Рубина», подписав контракт на пять лет.

В Твиттере «Динамо» представило футболиста в стиле юмористического шоу «Что было дальше», в состав участников которого входит комик Илья Макаров.

«Когда пришло предложение «Динамо», решил для себя, что это новый вызов, который мотивирует двигаться вперёд и расти, — прокомментировал трансфер сам футболист. — Надеюсь и верю, что всё получится, и я буду приносить большую пользу «Динамо».

В сезоне-2020/21 Макаров провёл за «Рубин» 30 матчей и забил 9 мячей. Также он принял участие в молодёжном чемпионате Европы-2021, где отметился одним голом в трёх играх, а летом ездил на взрослый чемпионат Европы-2020 в составе сборной России.