Петербургский «Зенит» сегодня, 7 августа, проведет первый домашний матч нового сезона РПЛ. После двух выездных встреч сине-бело-голубые возвращаются на «Газпром-Арену», чтобы принять «Краснодар».

Команда Сергея Семака по-прежнему занимается решением кадровых проблем. «Зенит» до сих пор не закрыл вратарский вопрос: Михаил Кержаков остается единственным претендентом на попадание в стартовый состав, а страховать его на скамейке будет 18-летний Даниил Одоевский. Судя по всему, петербуржцы усилятся голкипером брестского «Руха» Павлом Павлюченко, который уже прибыл на просмотр в Удельный парк, но сегодня за неприкосновенность ворот отвечать будет Кержаков.

Неизвестно, сможет ли сыграть защитник Ярослав Ракицкий, получивший повреждение в матче с «Ростовом». По словам Семака, футболист частично тренируется в общей группе — скорее всего, вместо него в стартовом составе появится Дмитрий Чистяков. Пару ему составит Деян Ловрен, а на флангах традиционно расположатся Вячеслав Караваев и Дуглас Сантос.

«Зенит» по-прежнему не может рассчитывать на бразильского хавбека Малкома: сегодня он будет помогать сборной Бразилии в финале Олимпийских игр. На длительное время, напомним, выбыл Магомед Оздоев. Кроме того, сине-бело-голубые еще не подписали никого на место аргентинского полузащитника Себастьяна Дриусси, уехавшего в МЛС. На этом фоне еще один шанс, скорее всего, выпадет Александру Ерохину. И хотя Семак нечасто балует его попаданием в стартовый состав, хавбек использует каждую возможность по максимуму. Ерохин был признан лучшим игроком матча с «Ростовом», в котором забил два гола, поэтому сегодня может по праву рассчитывать на выход с первых минут.

Нет причин убирать из состава полузащитников Вендела и Вильмара Барриоса — они прекрасно вписываются в схему с «ромбом», которую «Зенит» активно практикует в этом сезоне. Справа, скорее всего, вновь выйдет Далер Кузяев, а на острие атаки сыграют Артем Дзюба и Сердар Азмун. Если верить слухам, трансфер иранца в «Байер» — практически решенный вопрос, поэтому не исключено, что сегодняшний матч станет для него последним на «Газпром Арене».

Состав «Зенита» на матч с «Краснодаром» (по версии Nevasport) : Кержаков — Караваев, Чистяков, Ловрен, Сантос — Барриос, Кузяев, Вендел, Ерохин — Дзюба, Азмун.