7 августа в Токио будет разыграно наибольшее количество медалей Олимпийских игр-2020. Спортсмены поборются сразу за 34 комплекта наград. Россияне будут претендовать на медали в пляжном волейболе, гребле на байдарках и каноэ, водном поло, прыжках в воду, художественной гимнастике, вольной борьбе, современном пятиборье, синхронном плавании, лёгкой атлетике и волейболе.

Полное расписание финалов выглядит следующим образом:

0:00 лёгкая атлетика, женщины, марафон

0:30 гольф, женщины, 4-й раунд

4:00 пляжный волейбол, мужчины, матч за 3-е место Плавиньш/Точс (Латвия) – Шериф/Ахмед (Катар)

5:30 баскетбол, мужчины, финал, Франция – США

5:30 пляжный волейбол, мужчины, финал, Красильников/Стояновский (Россия) – Мол/Сорум (Норвегия)

5:37 гребля, женщины, каноэ-двойка 500 м, финал (Ирина Андреева/Олеся Романенко в полуфинале)

5:53 гребля, мужчины, каноэ-одиночка 1000 м, финал

6:00 бейсбол, матч за 3-е место, Доминиканская республика – Южная Корея

6:19 гребля, женщины, байдарка-четвёрка 500 м, финал

6:37 гребля, мужчины, байдарка-четвёрка 500 м, финал (сборная России в полуфинале)

7:30 волейбол, мужчины, матч за 3-е место, Аргентина – Бразилия

7:40 водное поло, женщины, матч за 3-е место, Венгрия – Россия

8:00 бокс, мужчины, до 52 кг, финал, Паалам (Филиппины) – Яфаи (Великобритания)

8:15 бокс, женщины, до 51 кг, финал, Чарикоглу (Турция) – Крастева (Болгария)

8:45 бокс, мужчины, до 75 кг, финал, Хижняк (Украина) – Хеберт Соуза (Бразилия)

9:00 прыжки в воду, мужчины, вышка 10 м (Виктор Минибаев, Александр Бондарь в полуфинале)

9:15 бокс, женщины, до 69 кг, финал, Гу Хон (Китай) – Сурменели (Турция)

9:20 художественная гимнастика, индивидуальное первенство, финал (Арина Аверина, Дина Аверина)

10:00 баскетбол, женщины, матч за 3-е место, Сербия – Франция

10:30 водное поло, женщины, финал, Испания – США

11:00 гандбол, мужчины, матч за 3-е место, Египет – Испания

12:45 вольная борьба, мужчины, до 65 кг, утешительные раунды, за 3-е место (Гаджимурад Рашидов) и финал

12:45 вольная борьба, мужчины, до 97 кг, утешительные раунды, за 3-е место и финал (Абдулрашид Садулаев – Кайл Снайдер, США)

12:45 вольная борьба, женщины, до 50 кг, утешительные раунды, за 3-е место и финал

13:00 бейсбол, финал, США – Япония

13:20 карате, женщины, кумите, до 61 кг, полуфиналы

13:30 современное пятиборье, мужчины, лазер-ран (Александр Лифанов)

13:30 синхронное плавание, команды, произвольная программа (сборная России)

13:35 лёгкая атлетика, женщины, прыжки в высоту (Мария Ласицкене)

13:37 карате, мужчины, кумите, до 75 кг, полуфиналы

13:55 карате, женщины, кумите, до 61 кг, финал

13:45 лёгкая атлетика, женщины, 10 000 м

14:05 карате, мужчины, кумите, до 75 кг, финал

14:00 баскетбол, мужчины, матч за 3-е место, Словения – Австралия

14:00 лёгкая атлетика, мужчины, метание копья

14:40 лёгкая атлетика, мужчины, 1500 м

15:15 волейбол, мужчины, финал, Россия – Франция

15:30 лёгкая атлетика, женщины, эстафета 4×400 м

15:40 лёгкая атлетика, мужчины, эстафета 4×400 м

13:00 конный спорт, команды, конкур

14:30 футбол, мужчины, финал, Бразилия – Испания

15:00 гандбол, мужчины, финал, Франция – Дания

Время начала соревнований может быть изменено