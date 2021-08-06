Женская сборная России по гандболу вышла в финал Олимпийских игр, в полуфинале обыграв команду Норвегии со счетом 27:26.

Самым результативным игроком в составе российской команды стала Анна Вяхирева, на счету которой девять мячей. По четыре очка принесли Екатерина Ильина и Ксения Макеева.

В финале россиянки сыграют со сборной Франции, которая сегодня, 6 августа, одолела Швецию со счетом 29:27. Матч за золотые медали состоится в воскресенье и начнется в 09:00 по московскому времени. Шведки и норвежки в тот же день сразятся за бронзу.

Напомним, Олимпийские игры в Токио должны были состояться еще год назад, но были перенесены на нынешнее лето из-за коронавируса.