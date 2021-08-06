Российская фигуристка Софья Самодурова определилась с выбором музыки для короткой программы на сезон-2021/22.

Спортсменка будет выступать под композицию New Rule в исполнении британской певицы Дуа Липы. Постановщиком программы стал французский экс-фигурист Флоран Амодио, завершивший карьеру в 2016 году.

Напомним, Самодурова тренируется в Санкт-Петербурге под руководством Алексея Мишина. В сезоне-2018/19 спортсменка дебютировала на взрослом уровне и завоевала золото чемпионата Европы.

В прошлом сезоне Самодурова заняла седьмое место на этапе Гран-при Rostelecom Cup, стала десятой на чемпионате России и восьмой в финале Кубка страны.