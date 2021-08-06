Сборная России продолжает выступления на Олимпийских играх в Токио. 6 августа россияне завоевали одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали.

Вольная борьба

Заурбек Сидаков выиграл состязания в весовой категории до 74 кг, одолев в финале Магомедхабиба Каджимагомедова из Белоруссии (7:0).

Бокс

Муслим Гаджимагомедов получил серебро в весе до 91 кг, уступив в финале кубинцу Хулио де ла Крусу (0:5).

Зенфира Магомедалиева взяла бронзу в весе до 75 кг, проиграв в полуфиале Ли Цзян из Китая (0:5).

Велотрек

Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская взяли бронзу в мэдисоне (26 очков).

Остальные результаты:

Велотрек

Денис Дмитриев занял четвёртое место в мужском спринте, уступив в заезде за третье место Джеку Карлину из Великобритании.

Анастасия Войнова пробилась в 1/8 финала в женском спринте, Дарья Шмелёва завершила борьбу на стадии 1/32 финала и не смогла победить в утешительных заездах.

Вольная борьба

Абдулрашид Садулаев вышел в финал в весовой категории до 97 кг, где сразится с американцем Кайлом Снайдером.

Гаджимурад Рашидов проиграл японцу Такуто Отогуро (2:3) в полуфинале в весе до 65 кг и сразится за бронзу.

Гандбол

Женская сборная России вышла в финал, победив в полуфинале Норвегию со счётом 27:26. Второй раз подряд в финале Олимпиады в женском гандболе сыграют Россия и Франция. Пять лет назад в финале Рио-2016 россиянки победили 22:19.

Гребля на байдарках и каноэ

Мужская сборная России вышла в полуфинал в соревнованиях байдарок-четвёрок на 500 м с шестого места в четвертьфинале (1:25.564).

Ирина Андреева и Олеся Романенко пробились в полуфинал каноэ-двоек на дистанции 500 м с третьего места в своём четвертьфинале (2:04.703).

Владислав Чеботарь вылетел в четвертьфинале в состязаниях каноэ-одиночек на 1000 м (4:18.517).

Женская сборная России в гребле на байдарках-четвёрках на 500 м не смогла пробиться в полуфинал и выступит в финале Б.

Лёгкая атлетика

Эльвира Хасанова стала 16-й в спортивной ходьбе на 20 километров (1:31.58).

Прыжки в воду

Александр Бондарь пробился в финал прыжков с 10-метровой вышки с третьим результатом (513,85). Виктор Минибаев стал 14-м (391,95) и тоже вышел в финал.

Синхронное плавание

Сборная России уверенно выиграла техническую программу в командном первенстве (97,2979).

Современное пятиборье

Ульяна Баташова заняла девятое место (1341 очко) в состязаниях женщин, лидируя перед заключительной дисциплиной. Гульназ Губайдуллина стала 32-й (1053 очка).

Художественная гимнастика

Сёстры Дина и Арина Аверины заняли первое и второе место в квалификации с результатами 106,300 и 106,175 соответственно. Дина выиграла соревнования с обручем и булавами, стала второй с мячом и третьей со скакалкой. Арина показала лучшие оценки со скакалкой, стала второй с обручем и булавами и третьей с мячом. Лучший результат в упражениях с мячом продемонстрировала Линой Ашрам из Израиля.

Завершится Олимпиада 8 августа. В оставшиеся два дня Игр будет разыграно 47 комплектов медалей.