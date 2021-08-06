Завершился очередной соревновательный день на Олимпийских играх-2020 в Токио. По его итогам сборная Китая сохранила отрыв от США в медальном зачёте. На данный момент у азиатской команды 36 золотых, 26 серебряных и 17 бронзовых наград. Американцы имеют в активе 31 золотую, 36 серебряных и 31 бронзовая медаль. Накануне отставание США по золоту составляло также 5 медалей. По общему числу наград США лидируют с большим отрывом от Китая — 94 против 79.

Тройку лидеров медального зачёта замыкают хозяева игр — сборная Японии (24 золотых, 11 серебряных, 16 бронзовых медалей).

Сборная России по итогам соревновательного дня сохранила пятое место в медальном зачёте, пропустив вперёд Великобританию (18-19-20), но обойдя Австралию (17-6-21).

У России 17 золотых, 23 серебряных 22 бронзовых награды. 6 августа медали России принесли:

Золото:

Заурбек Сидаков (вольная борьба, до 74 кг)

Серебро:

Муслим Гаджимагомедов (бокс, до 91 кг)

Бронза:

Зенфира Магомедалиева (бокс, до 75 кг)

Гульназ Хатунцева/Мария Новолодская (велотрек, мэдисон)

Кроме того, медали стране гарантировали вышедшие в финалы своих соревнований Абдулрашид Садулаев (вольная борьба, до 97 кг) и женская сборная России по гандболу.

7 августа на Олимпиаде в Токио будет разыграно рекордное количество медалей — 34.