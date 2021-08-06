Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун в скором времени может перейти в «Байер».

Как сообщает телеграм-канал «Первый спорт», клубы согласовали условия сделки, она близка к завершению.

Напомним, ранее авторитетный журналист Николо Скира сообщал, что с самим Азмуном уже согласован личный контракт до 2026 года с зарплатой 2,8 миллиона евро за сезон. При этом в переговорах между клубами возникли затруднения, поскольку «Байер» предлагал за игрока 18 миллионов евро, а «Зенит» хочет получить не менее 20 млн. Сине-бело-голубым предстоит заплатить казанскому «Рубину» 20% от суммы сделки.

Азмун защищает цвета «Зенита» с 2019 года, до этого он играл за «Рубин» и «Ростов». С 2014 года Сердар вызывается в сборную Ирана.