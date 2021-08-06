Легендарный аргентинский форвард Лионель Месси покидает «Барселону». Аналитики букмекерских контор предположили, в каком клубе футболист продолжит карьеру.

По мнению экспертов, главным фаворитом является парижский «Пари Сен-Жермен». Если Месси станет игроком французской команды, сыграет ставка за 2.50. За 3.00 ставят на то, что руководство «Барселоны» всё же сумеет уговорить Лионеля остаться в команде.

На то, что аргентинец продолжит карьеру в «Манчестер Сити», можно поставить за 6.00. Накануне команда Пепа Гвардиолы оформила дорогостоящий трансфер, приобретя Джека Грилиша за 100 млн фунтов стерлингов.

Значительно ниже оцениваются шансы Месси перебраться в один из клубов МЛС. Если форвард сделает выбор в пользу Америки, сыграет ставка с коэффициентом 12.00.