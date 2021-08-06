Российская гандболистка Полина Ведёхина поделилась мнением о выходе в финал Олимпийских игр в Токио.

В полуфинальном матче россиянки одержали победу над сборной Норвегии. До этого, на групповом этапе, команда потерпела поражение от Швеции и сыграла вничью с Бразилией.

«Тот проигрыш и ничья, которые были, дали нам пинок, как сказал бы Евгений Васильевич. С каждой игрой стали лучше чувствовать друг друга. Сегодня самая нервная игра карьере. Такие матчи всегда становятся самыми сложными. Я ещё не выплакалась. Приеду домой, наверное, будет истерика: и смеяться, и плакать», — приводит слова спортсменки «Чемпионат».

Ведехина поблагодарила всех болельщиков за поддержку и отметила, что сборная Франции будет непростым соперником в решающем матче.

«Французы тоже не дурачки, будут настраиваться против нас, будем готовить для них что-то новое, как-то по-другому сыграем», — сказала Ведёхина.

Напомним, матч Россия — Норвегия состоялся сегодня, 6 августа, и завершился со счетом 27:26. Финальная встреча будет проходить в воскресенье и начнется в 08:00 по московскому времени. В тот же день команды Норвегии и Швеции поборются за бронзовые медали.