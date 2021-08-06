В субботу, 7 августа, в Токио будет разыграно наибольшее количество медалей Олимпийских игр-2020. Спортсмены поборются сразу за 34 комплекта наград. За медали поборются гребцы на байдарках и каноэ, прыгуны в воду, пляжные волейболисты, ватерполистки, пятиборец, художественные гимнастки, вольные борцы, синхронистки, легкоатлетка и волейболисты.
Кроме того, в предварительном раунде перед финалами в заключительный день 8 августа выступят сборная по художественной гимнастике в групповых упражнениях, велогонщики в кейрине и велогонщицы в индивидуальном спринте.
Полный список соревнований с участием россиян выглядит следующим образом (несколько этапов соревнований в одном виде спорта сгруппированы в одну категорию):
3:30 гребля, женщины, каноэ-двойка 500 м, 1/2 финала (Ирина Андреева/Олеся Романенко)
5:30 гребля, женщины, каноэ-двойка 500 м, финал Б
5:37 гребля, женщины, каноэ-двойка 500 м, финал
4:00 прыжки в воду, мужчины, вышка 10 м (Виктор Минибаев, Александр Бондарь)
9:00 прыжки в воду, мужчины, вышка 10 м
4:00 художественная гимнастика, групповое первенство, квалификация (сборная России)
4:21 гребля, мужчины, байдарка-четвёрка 500 м, полуфинал (сборная России)
6:12 гребля, мужчины, байдарка-четвёрка 500 м, финал Б
6:37 гребля, мужчины, байдарка-четвёрка 500 м, финал
5:30 пляжный волейбол, мужчины, финал, Красильников/Стояновский (Россия) – Мол/Сорум (Норвегия)
7:40 водное поло, женщины, матч за 3-е место, Венгрия – Россия
8:30 современное пятиборье, мужчины, плавание 200 м (Александр Лифанов)
9:45 современное пятиборье, мужчины, фехтование, бонус-раунд
11:15 современное пятиборье, мужчины, выездка
13:30 современное пятиборье, мужчины, лазер-ран
9:20 художественная гимнастика, индивидуальное первенство, финал (Арина Аверина, Дина Аверина)
9:30 велотрек, женщины, индивидуальный спринт, 1/8 финала, Анастасия Войнова – Лея Фридрих (Германия)
10:13 велотрек, женщины, индивидуальный спринт, утешительные заезды
9:48 велотрек, мужчины, кейрин, первый раунд (Иван Гладышев, Денис Дмитриев)
10:19 велотрек, мужчины, кейрин, утешительные заезды
12:45 вольная борьба, мужчины, до 65 кг, за 3-е место (Гаджимурад Рашидов)
12:45 вольная борьба, мужчины, до 97 кг, финал (Абдулрашид Садулаев – Кайл Снайдер, США)
13:30 синхронное плавание, команды, произвольная программа (сборная России)
13:35 лёгкая атлетика, женщины, прыжки в высоту (Мария Ласицкене)
15:15 волейбол, мужчины, финал, Россия – Франция
Время начала соревнований может быть изменено
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