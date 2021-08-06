В субботу, 7 августа, в Токио будет разыграно наибольшее количество медалей Олимпийских игр-2020. Спортсмены поборются сразу за 34 комплекта наград. За медали поборются гребцы на байдарках и каноэ, прыгуны в воду, пляжные волейболисты, ватерполистки, пятиборец, художественные гимнастки, вольные борцы, синхронистки, легкоатлетка и волейболисты.

Кроме того, в предварительном раунде перед финалами в заключительный день 8 августа выступят сборная по художественной гимнастике в групповых упражнениях, велогонщики в кейрине и велогонщицы в индивидуальном спринте.

Полный список соревнований с участием россиян выглядит следующим образом (несколько этапов соревнований в одном виде спорта сгруппированы в одну категорию):

3:30 гребля, женщины, каноэ-двойка 500 м, 1/2 финала (Ирина Андреева/Олеся Романенко)

5:30 гребля, женщины, каноэ-двойка 500 м, финал Б

5:37 гребля, женщины, каноэ-двойка 500 м, финал

4:00 прыжки в воду, мужчины, вышка 10 м (Виктор Минибаев, Александр Бондарь)

9:00 прыжки в воду, мужчины, вышка 10 м

4:00 художественная гимнастика, групповое первенство, квалификация (сборная России)

4:21 гребля, мужчины, байдарка-четвёрка 500 м, полуфинал (сборная России)

6:12 гребля, мужчины, байдарка-четвёрка 500 м, финал Б

6:37 гребля, мужчины, байдарка-четвёрка 500 м, финал

5:30 пляжный волейбол, мужчины, финал, Красильников/Стояновский (Россия) – Мол/Сорум (Норвегия)

7:40 водное поло, женщины, матч за 3-е место, Венгрия – Россия

8:30 современное пятиборье, мужчины, плавание 200 м (Александр Лифанов)

9:45 современное пятиборье, мужчины, фехтование, бонус-раунд

11:15 современное пятиборье, мужчины, выездка

13:30 современное пятиборье, мужчины, лазер-ран

9:20 художественная гимнастика, индивидуальное первенство, финал (Арина Аверина, Дина Аверина)

9:30 велотрек, женщины, индивидуальный спринт, 1/8 финала, Анастасия Войнова – Лея Фридрих (Германия)

10:13 велотрек, женщины, индивидуальный спринт, утешительные заезды

9:48 велотрек, мужчины, кейрин, первый раунд (Иван Гладышев, Денис Дмитриев)

10:19 велотрек, мужчины, кейрин, утешительные заезды

12:45 вольная борьба, мужчины, до 65 кг, за 3-е место (Гаджимурад Рашидов)

12:45 вольная борьба, мужчины, до 97 кг, финал (Абдулрашид Садулаев – Кайл Снайдер, США)

13:30 синхронное плавание, команды, произвольная программа (сборная России)

13:35 лёгкая атлетика, женщины, прыжки в высоту (Мария Ласицкене)

15:15 волейбол, мужчины, финал, Россия – Франция

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