Первый вице-президент Федерации гандбола России (ФГР) Евгений Трефилов прокомментировал выход женской национальной команды в финал Олимпиады в Токио. Сегодня, 6 августа, россиянки обыграли сборную Норвегии со счетом 27:26.

Напомним, на Олимпиаде в Рио-2016 российская команда тоже одолела Норвегию в полуфинале и в финале встретилась с француженками. По мнению Трефилова, ничего мистического в этом совпадении нет.

«Нет. Играли нормально, молодцы. Прекрасно отыграли в защите. Концовка не удалась только», — приводит слова Трефилова «Спорт-Экспресс».

Специалист признался, что ему было очень тяжело наблюдать за столь нервной игрой.

«Никуда не бегал, сидел! Но если честно, очень тяжело. Серебро в кармане», — сказал Трефилов и добавил, что поражение от Швеции в начале турнира могло встряхнуть команду.

Матч за золотые медали состоится в воскресенье, 8 августа, и начнется в 08:00 по московскому времени.