Женская сборная Канады по футболу выиграла турнир Олимпиады-2020. В финале подопечные британки Беверли Пристманн обыграли Швецию — 1:1, пенальти 3:2.

Основное и дополнительное время завершились вничью — 1:1. Счёт на 34-й минуте открыла шведка Стина Блэкстениус. На 67-й минуте Джесси Флеминг забила ответный мяч, реализовав пенальти.

В серии пенальти соперницы на двоих не забили семь ударов. Шведки реализовали два пенальти из шести (Бьорн, Шауф), канадки — три (Флеминг, Роуз, Гроссо).

Команды играли в следующих составах:

Швеция: Линдаль, Глас, Илестедт (Кулльберг, 120), Бьорн, Эрикссон (Й. Андерссон, 75), Ангелдаль (Беннисон, 75), Сегер, Якобссон (Хёртиг, 75), Асллани, Рольфо (Шауф, 106), Блэкстениус (Анвегард, 106).

Канада: Лаббе, Лоуренс, Жиль, Бушанан, Чапмэн (Ривьер, 93), Скотт (Задорски, 120+1), Флеминг, Куинн (Гроссо, 46), Синклейр (Уитема, 86), Беки (Леон, 46), Принс (Роуз, 63).

Отметим, что судила игру россиянка Анастасия Пустовойтова.

Первенство по женскому футболу проводится на Олимпийских играх с 1996 года. Шведки до этого имели в активе одну серебряную медаль Олимпиады-2016. Канадки дважды завоёвывали бронзу — в 2012 и 2016 году. Золото чаще всего выигрывала команда США — 4 раза. По одному разу на турнире побеждали Норвегия и Германия.