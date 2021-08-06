Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес не отказывался выступать за сборную России. Об этом сообщает бразильский журналист Фабио Алейшо у себя в «Твиттере».

«Марио Фернандес не отказался играть за сборную России. По моей информации, ещё даже не обсудили ситуацию с Карпиным. Марио гордится играть за Россию», — написал Алейшо.

Ранее в СМИ появилась информация, что Фернандес сообщил новому главному тренеру сборной России Валерию Карпину, что на данный момент не собирается играть за национальную команду.

Напомним, в 2016 году Фернандес, сыгравший один товарищеский матч за Бразилию, сменил гражданство и с 2017-го вызывается в национальную команду России. Защитник принял участие в ЧМ-2018, где Россия дошла до четвертьфинала, и Евро-2020, где команда не вышла из группы. Всего в сборной он провёл 32 матча и забил 5 мячей.