Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу, ранее работавший с петербургским «Зенитом», может возглавить сборную Украины по футболу.

Как сообщает румынское издание Sport.ro, 76-летний специалист является основным претендентом на освободившуюся в украинской команде должность. На данный момент Луческу возглавляет шорт-лист УАФ.

Если тренер сделает выбор в пользу сборной Украины, ему придется прекратить работу с «Динамо». В таком случае киевскую команду возглавит другой румынский специалист — Георге Хаджи.

Напомним, 1 августа стало известно, что Андрей Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины. Он не смог согласовать с УАФ условия личного контракта. При этом «Чемпионат» утверждает, что шансы на возобновление сотрудничества между сторонами еще сохраняются.