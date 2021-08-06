Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прокомментировало финансовые проблемы владивостокского «Адмирала».

«АНО ХК «Адмирал ПК» был закрыт доступ на осуществление транзакций в ЦИБ КХЛ в связи с тем, что клуб до 31 июля 2021 года полностью не погасил задолженность перед хоккеистами и тренерами за сезон-2017/2018. Клуб выплатил задолженность в размере 48,8 млн рублей, остаток долга составляет 15,2 млн рублей перед одним тренером и четырьмя хоккеистами», — говорится в сообщении Лиги.

Уточняется, что сегодня, 6 августа, президент КХЛ Алексей Морозов пообщался с губернатором Приморского края по данном вопросу. В ближайшее время состоится встреча руководства Лиги с представителями «Адмирала», чтобы обсудить выплату оставшейся задолженности.

Напомним, «Адмирал» пропустил прошлый сезон КХЛ. В марте клуб был снова принят в составе Лиги и начал выплаты по долгам перед хоккеистами за сезон-2017/18.