Мужская сборная России по волейболу сыграет с командой Франции в финале олимпийского турнира в Токио. Аналитики букмекерских контор назвали фаворита встречи, которая состоится в субботу, 7 августа.

По оценке экспертов, у россиян больше шансов на победу. Если подопечные Туомаса Саммельвуо завоюют олимпийское золото, сыграет ставка за 1.60. На победу французской команды можно поставить за 2.34.

Примечательно, что сборные уже встречались в рамках турнира на групповом этапе. Тогда французская команда одержала победу в четырех партиях. Для россиян то поражение стало единственным на текущих Играх.

Ранее российские волейболисты уступили сборной Франции в рамках Лиги наций-2021, где сенсационно не вышли в плей-офф.