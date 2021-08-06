Российский арбитр Сергей Карасёв обслужит матч между «Челси» и «Вильярреалом» за Суперкубок УЕФА. Встреча будет проходить в Белфасте (Северная Ирландия) в среду, 11 августа.

Ассистентами Карасева УЕФА назначил россиян Игоря Демешко и Максима Гаврилина. Резервным рефери станет Алексей Кульбаков из Белоруссии. С системой VAR будут работать Марко Фритц (Германия), Павел Гил (Польша) и Массимилианно Иррати (Италия).

Напомним, 42-летний Карасев работает на международном уровне с 2009 года. Он обслуживал встречи Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также работал на матчах национальных команд. На Евро-2020 российский рефери работал на трех матчах, включая встречу плей-офф.