«Уфа» и «Локомотив» поделили очки в матче третьего тура Российской футбольной Премьер-Лиги. Игра проходила на Центральном стадионе Уфы и завершилась вничью со счетом 1:1.

В концовке первого тайма хозяева вышли вперед благодаря голу Олега Иванова с пенальти. «Железнодорожники» остались в меньшинстве, поскольку Дмитрий Баринов получил вторую желтую карточку и был удален.

«Локомотиву» удалось уйти от поражения на 73-й минуте, забитым голом отметился Виталий Лисакович.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым, ему ассистировали Алексей Ширяев и Андрей Образко.

Таким образом, «Уфа» набрала первое в новом сезоне очко. Подопечные Марко Николича возглавили таблицу, набрав 7 баллов, однако остальные команды еще не сыграли матчи третьего тура.