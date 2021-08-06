Аргентинский форвард Лионель Месси, не продливший контракт с «Барселоной», может продолжить карьеру в «Челси».

Как сообщает издание AS, владелец лондонского клуба Роман Абрамович лично заинтересован в переходе. Он уже встретился с представителями Месси для обсуждения возможного сотрудничества.

При этом источник утверждает, что у «Челси» небольшие шансы подписать аргентинца, поскольку его переговоры с «Пари Сен-Жермен» зашли уже слишком далеко.

Ранее СМИ сообщали, что «Манчестер Сити» не претендует на Месси. Накануне «горожане» объявили о приобретении Джека Грилиша за 100 млн фунтов стерлингов.

Напомним, о том, что Месси не продлит контракт с «Барселоной», стало известно в четверг, 5 августа.