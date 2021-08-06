Нападающий «Ред Булл Брагантино» Клаудио Родригес, известный как Клаудиньо, может стать игроком петербургского «Зенита» в самое ближайшее время.

Как сообщает авторитетный журналист Николо Скира у себя в «Твиттере», клубы серьезно продвинулись в переговорах по игроку. Сине-бело-голубые заплатят за 24-летнего форварда 15 миллионов евро, контракт будет рассчитан до 2026 года.

Напомним, Клаудиньо начинал карьеру в «Коринтиасе», затем выступал за другие бразильские клубы. В 2019-м году он подписал контракт с «Ред Булл Брагантино». На данный момент футболист находится на Олимпийских играх в Токио, где выступает за сборную Бразилии. Завтра команда сыграет в финале против Испании.