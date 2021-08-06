Норвежское издание Dagbladet опубликовало материал о поражении женской сборной Норвегии в полуфинале олимпийского турнира в Токио.

Как и в Рио-2016, норвежки на стадии 1/2 финала уступили сборной России. Матч состоялся сегодня и завершился со счетом 26:27.

«Мы ждали реванша в битве с Россией пять лет, но все снова завершилось слезами. Если вы спросите у Норы Мерк, сколько раз она плакала после того поражения от россиянок на Олимпиаде в Рио, то узнаете: куда чаще, чем Евгений Трефилов оскорблял российских игроков», — говорится в материале.

Напомним, в матче за третье место норвежки сыграют со Швецией, встреча состоится 8 августа и начнется в 5:00 мск. Затем в тот же день в 08:00 сборная России в финале встретится с Францией.