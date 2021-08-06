Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о том, какое влияние оказывает Зарема Салихова на внутренние дела московского «Спартака».

«Шерше ля фам! Когда плохо, ищите женщину. Если женщина управляет мужчиной — Федуном, который там главный… Что ж он позволяет такому происходить? Значит, виноват он. Владелец команды должен за этим следить. Зачем он это позволяет гражданской жене? Зарема Салихова разламывает всё внутри», — заявил Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».

Напомним, сегодня в телеграме появился канал под названием «Аудитор из МГИМО», автором которого предположительно является бывший спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов. Он опубликовал скриншот переписки с Салиховой, в которой они обсуждали трансферные вопросы клуба.

В среду, 4 августа, Попов объявил об уходе из «Спартака». Одной из причин увольнения стали разногласия по вопросам трансферной политики.