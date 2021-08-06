Норвежская гандболистка Нора Мёрк выразила недовольство судейством в полуфинале Олимпийских игр в Токио. Норвежки проиграли российской команде со счетом 26:27 и не вышли в финал.

«Что поделать, когда понимаешь, что россиянки получили 17 штрафных бросков. Это слишком. Я даже больше, чем в шоке. Даже не знаю, как это помягче объяснить», — приводит слова Мёрк NRK.

Напомним, теперь сборная Норвегии будет играть со Швецией в матче за третье место, который состоится в воскресенье, 8 августа. В тот же день сборная России сразится с Францией за олимпийское золото.

Примечательно, что пять лет назад на Олимпиаде в Рио-2016 гандбольный турнир развивался по такому же сценарию. Тогда в полуфинале россиянки одолели норвежек, а в финале встречались с Францией и одержали победу.