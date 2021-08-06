Главный тренер «Локомотива» Марко Николич остался недоволен игрой своей команды в матче с «Уфой» в третьем туре РПЛ. Встреча состоялась сегодня, 6 августа, и завершилась со счетом 1:1.

«Я недоволен результатом, ничего не хочу комментировать. Хочу только поздравить команду с борьбой, и что у нас были силы вернуться в такую игру. Поздравляю болельщиков, которые приехали сюда, проделав такой путь. Я всё сказал», — приводит слова Николича «Матч ТВ».

Напомним, «Локомотив» провел второй тайм в меньшинстве, так как Дмитрий Баринов получил вторую желтую карточку и был удален. В составе «Уфы» гол забил Олег Иванов с пенальти, за «железнодорожников» отличился Виталий Лисакович.

После трех туров «Локомотив» имеет в своем активе семь очков, «Уфа» — одно.