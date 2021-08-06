Норвежский журналист Даниэль Роэд-Йохансен заявил, что российские спортсмены не должны были выступать на Олимпийских играх в Токио.

На сайте Aftenposten он опубликовал скандальную заметку о поражении норвежских гандболисток от России в полуфинале Олимпиады. Материал был опубликован под заголовком: «Они обыграли Норвегию, но не должны были здесь быть».

«Присутствие россиян на Олимпийских играх ставит под угрозу авторитет всего спорта», — пишет в своей статье Йохансен.

Напомним, женская сборная России одержала победу со счетом 27:26 и вышла в финал олимпийского турнира, где сыграет с Францией. Норвежская команда поспорит со Швецией за бронзовые медали. Оба матча состоятся 8 августа.