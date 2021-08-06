Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин опроверг информацию о том, что защитник ЦСКА Марио Фернандес отказался играть за национальную команду.

«Несколько дней назад мы с Марио Фернандесом говорили по телефону. В этом разговоре им не было сказано ни одного слова про нежелание играть за сборную. Сегодня в Москве мы встретились лично. Это был честный и открытый разговор, после которого я могу подтвердить: Марио готов играть за сборную», — цитирует Карпина пресс-служба сборной России.

Напомним, в 2016 году Фернандес, сыгравший один товарищеский матч за Бразилию, сменил гражданство и с 2017-го вызывается в национальную команду России. Защитник принял участие в ЧМ-2018, где Россия дошла до четвертьфинала, и Евро-2020, где команда не вышла из группы. Всего в сборной он провёл 32 матча и забил 5 мячей.