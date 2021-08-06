Российская фигуристка Вероника Жилина допустила два падения в произвольной программе на контрольных прокатах, которые проходили в подмосковном Новогорске.

Спортсменка упала с тройного акселя, который шел первым элементом, затем прыгнула четверной сальхов и каскад из четверного и двойного тулупа. Затем Жилина показала тройные флип и лутц, после чего попыталась исполнить каскад из четверного и тройного тулупа, но упала со второго прыжка. В конце программы Вероника прыгнула ойлерную комбинацию из двух тройных прыжков.

Напомним, Жилина тренируется в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, куда перешла в 2020-м году из группы Этери Тутберидзе.