Российская гимнастка Арина Аверина оценила свое выступление в квалификации олимпийского турнира в Токио, но не стала рассказывать о возможной травме. Днем ранее на опробовании спортсменка несколько раз держалась за поясницу.

В квалификации Арина стала второй, уступив своей сестре Дине 0,125 балла.

«Сегодня выступление оцениваю как не совсем удачное. Сделаю работу над ошибками и завтра с новыми силами попробую сделать всё идеально. Что с поясницей? Ничего. Просто осталось потерпеть один день и всё», — цитирует Аверину «Матч ТВ».

Дина Аверина также не стала рассказывать о травме сестры.

«Мы знаем, что остался один день, а дальше уже поговорим. Смысл сейчас говорить про травму? Ничего не изменится», — сказала спортсменка.

Финалы в индивидуальном многоборье состоятся завтра, 7 августа, и начнутся в 9:20 по московскому времени.