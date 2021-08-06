Российская фигуристка Софья Акатьева с двумя падениями исполнила произвольную программу на контрольных прокатах в Новогорске

Она выступала с программой «Мулан», которую показывала в прошлом сезоне. Свое выступление Софья начала с тройного акселя, но недокрутила его и упала. Затем она успешно исполнила каскад из четверного и двойного тулупов. После этого спортсменка хотела повторить четверной тулуп, но снова упала.

Другие элементы ультра-си Акатьева не исполняла. Она прыгнула сольные тройные риттбергер и лутц, а также два каскада из тройных прыжков.

Напомним, 14-летняя Акатьева тренируется под руководством Этери Тутберидзе.