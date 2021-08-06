Российская спортсменка Светлана Гомбоева, завоевавшая серебряную медаль Олимпиады в стрельбе из лука, сообщила, что бургерная Black Star Burger не выполнила обещание, данное российским олимпийцам.

Ранее бургерная сделала заявление, что пожизненно будет бесплатно кормить всех российских спортсменов, завоевавших медали на Олимпийских играх.

«Для всех призеров Олимпийских игр все меню во всех Black Star Burger отныне — без очереди, бесплатно, навсегда. Вне зависимости от того, что решили какие-то олимпийские клерки, мы меньше уважать наших олимпийцев не стали», — гласило заявление бургерной.

Заявление, отметим, было сделано 7 декабря 2017 года.

Гомбоева не смогла получить бесплатный обед в одном из заведений сети в Иркутске.

«В иркутском BSB свои правила. Но ничего страшного. Заплатили и ждем заказ», — написала Гомбоева у себя в «Инстаграме».