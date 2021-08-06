Российская гандболистка Владлена Бобровникова показала фото, сделанное после матча с Норвегией в полуфинале Олимпийских игр в Токио. В концовке встречи одна из соперниц попала россиянке пальцем в глаз.

В послематчевом интервью Бобровникова рассказала о травме: «В предпоследних атаках мне засунули палец в глаз. У меня сейчас кровавый глаз. Болит. А судьи сказали, что ничего не было… Но мне вообще все равно: мы ведь играем в гандбол, а не в шахматы».

После этого Бобровникова опубликовала своё фото в сториз «Инстаграма». На снимке видно, как выглядит её глаз после контакта с соперницей.

«Норвежки сегодня попали в глаз на игре. В Рио в 2016-м расцарапали лицо! Да что ж такое. Но главное: мы в финале!» — написала гандболистка.

Напомним, сборная России одержала победу со счетом 27:26 и вышла в финал Олимпиады, где сыграет с Францией. Норвежская команда сразится со Швецией за третье место. Оба матча состоятся в воскресенье, 8 августа.