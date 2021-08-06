Юниорская сборная России по хоккею вышла финал Кубка Глинки/Гретцки, обыграв сборную Швеции. Матч проходил на «ФОСФА-Арене» в чешском Бржецлаве и завершился со счётом 7:5.

Автором первой шайбы стал шведский форвард Йонатан Леккеримяки, открывший счет на 9-й минуте. Спустя три минуты он оформил дубль. К 15-й минуте россиянин Даниил Ларькин сократил отставание своей команды.

После перерыва Александр Перевалов сравнял счет, однако через 3 секунды Леккеримяки оформил хет-трик, а еще через 7 секунд Лиам Эгрен укрепил преимущество сборной Швеции. После этого россияне забросили четыре шайбы подряд: дважды отличился Матвей Мичков, по разу — Даниил Григорьев и Илья Роговский. После этого пятый гол за Швецию забил Маттиас Хевелид, а итоговый счет встречи установил россиянин Руслан Газизов, поразивший пустые ворота соперника.

В финале россияне сразятся со сборной Словакии.