Аргентинский форвард Лионель Месси определился со своим будущим: в ближайшее время он станет игроком «Пари Сен-Жермен».

Как сообщает журналист Мохамед Буафси в «Твиттере», сделка близка к завершению, стороны согласовывают последние детали. Месси подпишет контракт на два года с возможностью продления еще на один сезон. Планируется, что сделка будет закрыта уже в эти выходные.

Ранее стало известно, что «Манчестер Сити», который рассматривали в качестве одного из возможных клубов для Месси, не заинтересован в подписании форварда. Также СМИ писали, что интерес к аргентинцу проявляет лондонский «Челси».

Напомним, в четверг, 5 августа, стало известно, что Месси не продлит контракт с «Барселоной».