Российским теннисистам Андрею Рублеву, Карену Хачанову, Аслану Карацеву и Анастасии Павлюченковой присвоено звание «Заслуженный мастер спорта России».

«Приказом министра спорта РФ Олега Матыцина четверым чемпионам и призерам Олимпийских игр в Токио присвоено почетное спортивное звание «Заслуженный мастер спорта России», — гласит сообщение Федерации тенниса России (ФТР).

Напомним, Хачанов завоевал серебряную медаль мужского одиночного турнира. Павлюченкова и Рублев стали олимпийскими чемпионами в миксте, а Елена Веснина и Аслан Карацев взяли в этой дисциплине серебро. Веснина уже является ЗМС, звание было присвоено ей в 2008 году после двух побед со сборной России на Кубке Федераций.

Олимпиада в Токио завершится в воскресенье, 8 августа.