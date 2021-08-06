Глава американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт в очередной раз раскритиковал ВАДА и МОК за допуск россиян на Олимпийские игры в Токио.

Напомним, из-за санкций сборная России выступает под флагом ОКР, а вместо гимна на награждении звучит Первый концерт П. И. Чайковского.

«К сожалению, мы уже видели этот фильм ужасов раньше: Россия побеждает, а МОК и ВАДА лишь всё запутывают, утверждая, что она отстранена. Сейчас каждый видит, что это «отстранение», — просто фарс», — приводит слова Тайгарта VG.

По мнению Тайгарта, российские спортсмены, жаждущие медалей, насмехаются над Олимпийскими играми, а система, допускающая их до до соревнований, безнадежна.

«Мир заслуживает право знать, действительно ли что-то изменилось в России и сколько ещё раз нам придётся наблюдать такой обман на самой большой мировой арене», — сказал Тайгарт.

Напомним, Олимпиада в Токио завершится 8 августа. За два дня окончания соревнований россияне имеют в своем активе 62 медали: 17 золотых, 23 серебряных и 22 бронзовых.