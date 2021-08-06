В норвежском Саннесе проходит лыжероллерный фестиваль Blink. Сегодня, 6 августа, состоялись суперспринты у мужчин и женщин.

Победителем мужской гонки стал Ветле Шостад Кристиансен, преодолевший дистанцию за 18.44,7 с четырьмя промахами. Второе место занял Тарьей Бё, третье — Эндре Стремсхайм. Действующий обладатель Кубка мира Йоханнес Бё финишировал четвертым.

В гонке приняли участие французы Антон Гигонна и Кентен Фийон-Майе, они заняли 7-е и 12-е места соответственно.

Женскую гонку выиграла Жюлия Симон, с двумя промахами она показала результат 18.49,4. Второе и третье места заняли норвежки Марте Ульсбю-Ройселанн и Каролин Кноттен.