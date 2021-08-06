Российские гандболистки вышли в финал Олимпиады, Марио Фернандес остается в сборной России. Эти и другие новости дня — в дайджесте Nevasport за 6 августа.

Российские гандболистки в финале ОИ-2020

Женская сборная России по гандболу вышла в финал Олимпиады, обыграв сборную Норвегии со счетом 27:26. Бороться за золотые медали россиянки будут с француженками, игра состоится 8 августа. В тот же день команды Норвегии и Швеции поспорят за бронзу.

Марио Фернандес остается в сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин встретился с защитником ЦСКА Марио Фернандесом и обсудил его выступление за национальную команду. По словам специалиста, игрок не отказывался от выступления за Россию.

Юниорская сборная России вышла в финал Кубка Глинки/Гретцки

Сборная России по хоккею U18 вышла в финал Кубка Глинки/Гретцки, обыграв Швецию со счетом 7:5. Две шайбы забросил Матвей Мичков, еще по разу отличились Даниил Ларькин, Александр Перевалов, Даниил Григорьев, Илья Роговский и Руслан Газизов.

Месси завершает переход в «ПСЖ»

Аргентинский форвард Лионель Месси определился со своим будущим: он продолжит карьеру в «ПСЖ». Стороны уже завершают подписание контракта, официально о трансфере будет объявлено в ближайшие дни.

Карасев назначен на матч за Суперкубок УЕФА

Российский арбитр Сергей Карасев обслужит матч за Суперкубок УЕФА, в котором встретятся английский «Челси» и испанский «Вильярреал». Игра будет проходить 11 августа в Северной Ирландии, ассистировать Карасеву будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин.

«Локомотив» сыграл вничью с «Уфой»

«Уфа» на своем поле принимала «Локомотив» в матче 3-го тура РПЛ, игра завершилась со счетом 1:1. За хозяев отличился Олег Иванов с пенальти, за гостей — Виталий Лисакович. Второй тайм «железнодорожники» провели в меньшинстве, так как с поля был удален Дмитрий Баринов.