Российские «пляжники» Вячеслав Красильников и Олег Стояновский завоевали серебряные медали Олимпийских игр в Токио. В финале турнира по пляжному волейболу россияне уступили норвежскому дуэту Андерс Мол / Кристиан Сорум. Встреча завершилась со счетом 2:0 (21:17, 21:18).

Отметим, что серебро Игр в Токио – первая олимпийская медаль в истории российского пляжного волейбола.

Напомним, олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.