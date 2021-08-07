Российские прыгуны Александр Бондарь и Виктор Минибаев квалифицировались в финал турнира в прыжках в воду с вышки на летних Олимпийских играх в Токио.

В полуфинальных соревнованиях по итогам шести прыжков Бондарь набрал 464,10 балла, заняв третье место. Виктор Минибаев набрал 447,50 балла, и стал пятым. Лидером стал китаец Цао Юань — 513,70 балла.

Финал турнира с участием 12 спортсменов состоится в субботу, 7 августа.

Напомним, олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.