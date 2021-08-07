Российские гимнастки вышли в финал группового многоборья в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Россиянки финишировали со вторым результатом по итогам квалификации.

Лучшими по итогам упражнений стали спортсменки из Болгарии — 91,800. Российские гимнастки набрали 89,050 балла .Третьими стали итальянки — 87,150 балла.

Напомним, Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.